Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı 

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Araç içerisinde sıkışan yaralılardan Recep E.'nin (67) hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Recep E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.