Tarım emekçilerinden büyük zafer: Hindistan'da tartışmalı tarım yasaları kaldırılıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çiftçilerin bir yıldan uzun süredir protesto ettiği üç tarım yasasını geri çekmeye karar verdiğini açıkladı. Bu sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Modi, "Bugün size, tüm ülkeye, üç tarım yasasını da geri çekmeye karar verdiğimizi söylemeye geldim" dedi.

Geçen yıl Eylül ayında uygulamaya konulan yasa sektörde büyük özelleştirmelere alan açarken devlet tarafından çiftçilere verilen minimum fiyat güvencesini kaldırmıştı. Söz konusu yasalarla küçük çiftçiler, büyük tarım tekelleriyle rekabet edemez hale gelmiş ve buğday ve pirinç gibi temel ürünlerde yetersizlik ihtimali artmıştı.

Sağcı Modi hükümeti yasaların her ne kadar da "küçük çiftçileri güçlendirmek" için geldiğini öne sürse de çiftçiler son bir yıldır tren ve otobanları kapatma ve kitlesel nöbetler gibi eylemlerle yasaların geri çekilmesi için mücadele ediyorlardı.

Hükümet daha öncesinde yasaları hiçbir şekilde geri çekmeyeceğini söylemişti.

Tarım emekçileri mücadeleye devam edecek

Çiftçilerin kitle örgütü Samyukta Kisan Morcha (SKM) tarafından yapılan açıklamada, "SKM bu kararı memnuniyetle karşılıyor ve duyurunun gerekli parlamento prosedürleri yoluyla yürürlüğe girmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse, Hindistan'daki bir yıllık çiftçi mücadelesinin tarihi bir zaferi olacak" denildi.

Açıklamada, son bir yılda bu mücadelede 700'e yakın çiftçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SKM, hükümetin, Lakhimpur Kheri'deki cinayetler de dahil olmak üzere önlenebilir ölümlerden sorumlu olduğuna dikkat çekerken, "Başbakan'a çiftçilerin seslerini yükseltmelerinin sebebinin sadece 3 kara tarım yasasının yürürlükten kaldırılması için olmadığını, aynı zamanda tüm tarımsal ürünler ve tüm çiftçiler için fiyatların yasal garantisi için olduğunu da hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Geçen yıl Kasım ayında çiftçiler, sert bir kış ve koronavirüs pandemisine rağmen Yeni Delhi'nin eteklerine kurdukları kamplarda bir yıl boyunca nöbetlerini sürdürmüştü.

Çiftçilerin protesto hareketi düzenli olarak Modi'nin partisi BJP'li çetecilerin ve polis kuvvetlerinin saldırılarına maruz kalmıştı. En son geçen ay, Uttar Pradesh eyaletindeki protestolar sırasında sekiz kişi öldürülmüştü.