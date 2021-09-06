Hindistan'da 500 binden fazla çiftçi sokakta

Hindistan'ın en büyük nüfuslu eyaleti Uttar Pradeş'te yüz binlerce çiftçi, hükümetin üç yeni tarım yasasının geri çekilmesi için sokaklara çıktı.

Eyalet polisi, 500 binden fazla çiftçinin tarım yasalarını protesto etmek için Muzaffarnagar kentinde toplandığını bildirdi.

Hindistan'da on binlerce çiftçi, son 8 aydır başkent Yeni Delhi'nin otoyollarında kamp yaparak hükümetin tarım yasalarına karşı protestolar düzenliyordu.

Hükümetin geçen yıl sunduğu tarım yasaları, çiftçilerin ürünlerini hükümetin denetlediği toptan satış pazarları olmaksızın doğrudan satmasını öngörüyor. Hükümet, bu yasayla çiftçilerin "elinin rahatlayacağını" ve ürünleri için daha iyi fiyatlar alabileceğini öne sürüyor.

Çiftçilerse, söz konusu tarım yasalarının geçim kaynaklarını eriteceğini ve kendilerinin büyük perakende ve gıda şirketleri karşısında pazarlık güçlerini zayıflatacağını vurguluyor.