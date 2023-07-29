Tarım arazilerine konut yapımı başladı: Depremzedeler iş makineleri önünde

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz’da Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı başladı.
TOKİ inşaatları sebebiyle alınan kamulaştırma karalarından biri de Antakya Dikmece köyünde uygulandı. Jandarma eşliğinde iş makinalarıyla bugün köylülerin tarım arazilerine girildi. Yaşanılan durum köylülerin tepkisine yol açtı.
Arazilerine iş makinalarını sokmayan köylüler önlerine barikat kuran jandarmayı alkışlarla protesto etti. (ANKA)
Tarım arazilerine konut yapımı başladı: Depremzedeler iş makineleri önündehttps://t.co/6R4OmXhpDB pic.twitter.com/Vem7PUJAXQ— soL Haber (@solhaberportali) July 29, 2023