Tarikatta istismar davasında 'sahte kemik yaşı' raporunu düzenleyen doktor yurtdışına kaçtı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşından itibaren Kadir İstekli tarafından cinsel istismarına maruz kalmasına göz yummasına yönelik bir dava daha açıldı.

H.K.G.'nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 3'ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında başlatılan davada iddianame tamamlandı.

Buna göre nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp, iç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar ceza istendi. Yine iddianamede, istismarcı Kadir İstekli, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, Gümüşel’in iş ortağı ve vakıf çalışanı Mehmet Emin Marangoz, hastanenin eski çalışanı ve H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için yardımcı olan Kubilay Şimşek hakkında kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar ceza talep edildi.

İlk duruşması 11 Eylül'de görülecek olan dava öncesi sanık kamu görevlilerinden iç hastalıkları uzmanı Mahir Orhan Beker’in 15 Haziran'da yurtdışına kaçtığı tespit edildi. (ANKA)