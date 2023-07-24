Tarikatta istismara yeni dava: Hiranur Vakfı'nın yöneticileri de yargılanacak

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi Kadir İstekli ile "evlendirmesine" ilişkin dava devam ederken, Hiranur Vakfı'nın yöneticileri de kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik ile kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılanacak.

Ankara Barosu, H.K.G’nin devam eden yargılama sürecinde Hiranur Vakfı yöneticilerinin de yürütülen soruşturma kapsamında kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri eylemlerinden dolayı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ankara Barosu'nun ihbarı sonucunda kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçlarından yeterli şüphenin oluştuğu kanaatiyle düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Konuya dair ilk duruşma 11 Eylül tarihinde saat 09.30’da görülecek.