Tarikatta çocuk istismarı davasında sanık avukatı baro yöneticisine tokat attı

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında Kadir İstekli ile 'evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın dünkü duruşmasında da karar çıkmadı. Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek, dava 17 Temmuz gününe ertelendi.

Davadaki gizlilik kararı nedeniyle duruşma salonuna avukatlar ve sanıklar dışında kimse alınmadı. İstanbul Anadolu Adliyesi’nin içindeki 2. Ağır Ceza Mahkemesinin önü bariyerlerle kapatıldı. Bariyerler önünde ise bir saldırı olayı yaşandı.

10Haber'in aktardığına göre sanıkların avukatı Eyüp Akıncı bariyerlerin önünde tartıştığı İstanbul Barosu Anadolu Adliyesi Sorumlusu Yüksel Köse’ye tokat attı. Özel güvenliğin önünde gerçekleşen olayda, tokatla sarsılan Yüksel Köse’nin gözlüğü yere düştü. Araya güvenliğin girmesiyle olay yatıştırıldı.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç “Bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz” dedi.