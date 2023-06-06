Çocuk istismarcısı Yusuf Ziya Gümüşel'den savcı ve psikoloğa suç duyurusu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında olan kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile "zorla evlendirmesi" Türkiye'de infial yaratmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli’nin ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. Son aşamada ise karar çıkması beklenen davada, duruşma savcısının izinli olduğu gerekçesiyle duruşma 2 kez ertelendi.

6 yaşındaki çocuğunu evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel savcıyı ve psikoloğu şikayet etmiş

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, dün görülen son duruşma 17 Temmuz’a ertelenirken mahkeme heyeti, Gümüşel’in ilk ifadeyi alan savcı hakkında bulunduğu suç duyurusu dosyasını da incelemek üzere mahkemeye getirilmesini istedi.

Bu süreç içerisinde Yusuf Ziya Gümüşel avukatı aracılığıyla, kızı H.K.G.’nin ilk ifadesini alan savcı ve H.K.G. dava aşamasında ifade verirken duruşma salonunda bulunan psikolog hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcının dosyası Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, psikoloğun dosyası ise Memur Suçları Bürosu’na gönderildi.