'Cübbeli Ahmet' CHP'li belediyeleri hedef aldı: Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlere ilişkin konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

CHP'nin büyük şehirleri yeniden kazanma ihtimalini 'Tehlike büyük' sözleriyle değerlendiren Ünlü, 'İstanbul da maalesef karşı tarafta, Ankara da öyle. Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz” dedi.

“Partizanlık yapmadığını” savunan Ünlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tehlike büyük. İstanbul’da işte önümüzde belediye işi var, görüyorsunuz ortalığı, olayları yani önceki belediyede İstanbul’un ne hale geldiği, bu belediyede neler yapıldığı ne zararlar ne zevaller ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Onun için yani rehavete de çok kapılmamak lazım ama İstanbul’da maalesef karşı taraf, Ankara’da da öyle İzmir zaten öyle de. Ama İstanbul’da hâlâ durum bu şekilde. Üsküdar’da bile düşün, Üsküdar bizim sohbet yerlerimiz Ünalan…

'Sizin aleyhinizde konuşmayan sizden beter olsun'

2000 senesinden bahsediyor. Ben onların aleyhine konuşuyormuşum. Ya sizin aleyhinize konuşmayan sizden beter olsun ya. Sizin yaptığınız işler, rezillikler ortadadır. Yani Allah muhafaza etsin, Müslümanlara çok zarar verdiler. Onun için Müslüman uyanık olacak, şuurlu olacak. Bir omuzluk işleri kalmıştı. Yani biz burada uğraşıyoruz. Kendimize göre işte hem de arif yapıyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz, Allah için konuşuyoruz.

'Biz şeriatçıyız, biz demokrat değiliz'

Biz şeriatçıyız, biz demokrat değiliz, demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de o içki koyuyor, bu içki koymuyor diyelim belediyeyi aldığı zaman tesislere bu bizim için önemli mi? Önemli. O PKK’cı alıyor, bu almıyor, önemli mi önemli. Cenazemiz yarın birinin ele düşecek, biri yıkayacak. Kimin yıkayacağı efendim, adam göndermişler kadroya adam hiçbir şey bilmiyor.''