AKP'nin yeni İstanbul valisini yakından tanıyalım: Vali Davut Gül kimdir?

İletişim Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül’ü atamıştır" denildi.

Bu atama, İçişleri Bakanlığı sona eren Süleyman Soylu'nun son talebinin de havada kaldığını gösterdi. İddiaya göre Soylu, Erdoğan’dan İstanbul Valisi olarak kendisine yakın olan Çetin Oktay Kaldırım'ı ataması için ricada bulunmuştu.

Ancak bu rica belli ki havada kaldı, koltuk ise Davut Gül'e gitti.

Peki kimdir Davut Gül?

Yaptığı gerici açıklamalar ve icraatları, Gezi Davası sonrası attığı "Devlet, yarına bırakır ama yanına bırakmaz" mesajı, 14 Mayıs seçimleri öncesi Erdoğan için oy istemesi, bir işçinin ölümünün ardındanki ihmalleri gizlemek için dile getirdiği "eleştiriler ideolojik" sözleri İstanbul'un yeni Valisi Davut Gül'ün kimliği konusunda oldukça kapsamlı bir bilgi veriyor.

Sivas Katliamı anmasında 'Erdoğan' şartı ve saldırı tehdidi

Davut Gül'ün yurttaşların hak arama ve sokağa çıkmasına karşı nasıl bir tavrı olacağına ilişkin ilk veri, Sivas Valiliği yaptığı döneme ait. 2018 yılında, Sivas Katliamı anması için kendisiyle görüşen heyete, "Cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhinde hakaret içeren slogan atılırsa, mitinge müdahale ederiz" diyen Gül'ün bu sözleri tepki çekmişti.

Gericilik karşıtı şiir nedeniyle öğretmeni açığa aldırdı

2021 yılında, 10 Kasım kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiirini okuyan öğretmen gerici basın ve Vali Davut Gül'ün hedef göstermesi sonrası önce soruşturma konusu oldu, sonrasında da açığa alındı.

Bir mühendis cami inşaatında öldü, eleştirilere 'ideolojik' dedi

"Türkiye'nin ikinci en büyük camisi" denilerek gündem edilen Gaziantep'teki caminin inşaatında, 2019 yılında yaşanan çöküntü sonrası bir mühendis yaşamını yitirmiş, TMMOB, caminin statik projesi ve ruhsatının bulunmadığını tespit etmişti.

Kalıpta kullanılması gereken malzemelerin kullanılmadığını, kalıp sistemlerinin denetlenmediğini ve onay alınmadan ilkel bir şekilde yapıldığını belirten TMMOB, "cami inşaatının bir mühendislik ürünü olmadığını" açıklamıştı.

Davut Gül'ün başında olduğu Valilik ise gelen bu eleştirilere karşı “Bazı kesimlerin bu üzücü olayı ideolojik ve siyasi tatmin aracı olarak kullanması en çok merhum Korkut Küçükcan ve ailesini üzecektir" açıklamasında bulunmuştu.

4-6 yaş Kuran kursları 'anasınıfı ihtiyacını karşılıyor'muş...

Kentte açılacak 4-6 yaş Kuran kursları için "anasınıfı ihtiyacını karşılıyor" iddiasında bulunan Gül, şöyle konuşmuştu:

4-6 yaş Kuran Kursu’nun hem Kuran Kursu olarak bir işlevi var hem de anasınıfı ihtiyacını karşılıyor. O açıdan ciddi anlamda eğitimin altyapısı da güçlenmiş oluyor. Bunu sahiplenen Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 tane 4-6 yaş Kuran Kursu yapma hedefi çok ciddi, çok önemli ve büyük ölçüde sıkıntımızı ortadan kaldıracak bir hedef. Emeği geçenlere, hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum.

Bilal'in arkasında namaz

2019 yılında, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gezisi sırasında sürekli protokolle karşılanması tepki çekmiş, Antep durağında ise Bilal Erdoğan'ın cami ziyareti sırasında, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün hemen Bilal Erdoğan’ın arkasında namaz kıldığı görülmüştü.

Türkiye'de kesilen koronavirüs cezalarının yarısı Gül'ün valiliğinde kesildi

Davut Gül'ün ülkede gündem olmasının sağlayan bir diğer olay, salgın sırasında halka kesilen cezalar olmuştu.

Sadece Mayıs 2021'e kadar geçen süreçte 998 iş yeri 92 bin 714 kişiye ceza yazılan kentteki tabloya ilişkin açıklamada bulunan Gül, "Türkiye’de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" demişti.

Bir ihale klasiği

AKP iktidarında kendilerine yakın isimlere, AKP'lilere ihale vermek bir kural haline gelmiş durumda. Vali Gül de bu kuralı hayata geçirenlerden biri.

Salgın sırasında Gaziantep Valiliği, yurttaşlara dağıtmak amacıyla 318 bin TL değerinde tek kullanımlık maske ihalesi düzenlerken, ihaleyi AKP’den milletvekili aday adayı olan Hayri Aytaç’ın şirketi almış, ihale tepki konusu olmuştu.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasına erişim engeli

Geçtiğimiz yıl Vali Gül hakkında, Cumhuriyet gazetesinde bir haber yayımlanmış, "Gaziantep Valiliği hakkında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı" başlıklı haber, Vali'nin talebiyle erişime engellenmişti.

Söz konusu habere göre, Gaziantep Valiliği Yaptırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından düzenlenen 16 milyon 884 bin TL bedelli “Gaziantep İli Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi Yapım İşi” ihalesi Sağıroğulları İnşaat ve Haskem İnşaat LTD. ŞTİ. iş ortaklığı ticari işletmesine verilmişti.

Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 21 Şubat 2020 iken sürekli istenilen revizelerden dolayı 3 defa süre uzatımı verilen yapım işinde, yapılan imalatların eksik gösterildiği ve fazladan yapılan imalatların ise ihale sahibine verilmediği ifade edilmişti.

Sağıroğulları İnşaat’ın sahibi Sedat Sağır, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘rüşvet’ ve ‘kamu malına zarar verme’ iddiasıyla Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, YIKOB Müdürü Bekir Bayraktar ve YIKOB biriminde çalışan mühendisler Nahsen Taş, Sercan Alagöz, M. Sinan Güzelbey hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, şu anda İçişleri Bakanlığı’nın atamasıyla istanbul Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine gelen dönemin Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın süreç boyunca çeşitli usulsüzlüklerle projeyi uzattığı ve şirketi iflasa sürüklediği kaydedilmişti.

Bakan'a derdini anlatmak isteyen yurttaşı itmişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geçtiğimiz yıl ağustos ayında Gazintep'e giderken, burada tepki çeken bir olay yaşanmıştı.

Bakan'a derdini anlatmak isteyen bir yurttaş, Vali Gül tarafından itilmiş, yaşanan bu olayı CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan şu sözlerle aktarmıştı:

"Bakan Murat Kurum bugün Gaziantep'teydi. Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Gün, Bakan'a derdini anlatmaya çalıştı. Bu esnada Gaziantep Valisi, Murat Gün'ü eliyle ittirerek müdahalede bulundu. Makamınız ne olursa olsun; vatandaşa bu şekilde davranamazsınız."

Katledilen sağlık emekçisinin ardından: Sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız

Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya Devlet Hastanesi'nde katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız..." demiş, bu sözler sağlık emekçilerinin tepkisini çekmişti.

Gezi mesajı çok şey anlatıyor

İstanbul'un yeni Valisi Gül'ün göreve neden getirildiğinin işaretlerinden biri de hukuksuz Gezi Parkı davası kararları sonrası attığı mesaj oldu. Vali Davut Gül, Twitter’dan Gezi Davası kararları sonrası “Devlet, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. İyi geceler…” diye yazmıştı.

AKP'ye oy istenen toplantıda devletin valisi de vardı...

AKP milletvekili adayı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te toplantılar düzenleyerek Erdoğan'a ve AKP'ye oy isterken, söz konusu toplantılarda Vali Davut Gül de yer almıştı. Devletin valisinin AKP adayının seçim toplantılarına katılması büyük tepki çekmişti.

Gül'ün İstanbul'a atanmasından önce gündem olduğu son icraat bu olmuştu...