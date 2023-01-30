Tarikatta çocuğun cinsel istismarı: Mahkemeden kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile "dini nikahla evlendirerek" yıllarca sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakmasına ilişkin davada mahkeme, duruşmaların kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Duruşma, saat 16.30'dan sonra kapalı olarak devam edecek.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşından itibaren "imam nikahı ile evlendirildiği" Kadir İstekli’nin cinsel istismarına maruz kalması nedeniyle açılan dava bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanıklar Gümüşel ile İstekli, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çok sayıda milletvekili, baro, dernek ve kitle örgütü temsilcisi duruşmaya izleyici olarak katıldı. Barolar, milletvekilleri, dernek ve kitle örgütleri, duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Sanık avukatları kapalı oturum istedi

Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı, duruşmanın kapalı yapılmasını talep ederek, "Daha yargılamaya başlayamadık. Bütün taleplerin reddedilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sanık Kadir İstekli'nin avukatı da katılma taleplerine ilişkin, "Tüm katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istiyoruz. İddiaların somut tespit olarak ileri sürülmesi bizi de üzdü ve kapalı oturum yapılmasının elzem olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel'in avukatı ise mahkemedeki beyanında, "Sabahtan beri müvekkilim ve diğer sanıklar mahkum ediliyor. Kendilerine her türlü hakaret edilmiştir. İslam’a olan kinini kusmak için buraya gelenleri gördük" dedi.

Sanık avukatının bu sözleri, duruşma salonunda bulunan diğer avukatların tepkisini çekti. Sanık avukatına tepki gösteren avukatları mahkeme başkanı sakinleştirdi.

Savcı: Duruşma kapalı yapılsın

Taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, baro ve derneklerin katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Savcı ayrıca duruşmanın kapalı yapılmasını da talep etti.

Katılım taleplerine ret, sanık avukatlarının 'duruşma kapalı yapılsın' taleplerine onay

Mahkeme, mağdur H.K.G. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının katılma taleplerini kabul ederek, diğer tüm katılma taleplerini "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda duruşmaların kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Duruşma sat 16.30'da kapalı olarak devam edecek. Davaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmesi nedeniyle duruşmaya ilişkin yazılı veya görsel basında haber yapılamayacak.

Duruşmayı takip eden Yurtsever Hukukçular da "Katılma taleplerimiz reddedildi. Salon boşaltıldı" paylaşımını yaptı.

🔴 Katılma taleplerimiz reddedildi. Salon boşaltıldı. — Yurtsever Hukukçular (@YurtseverHukuk) January 30, 2023

Duruşma 27 Şubat'a ertelendi

Duruşma 27 Şubat'a ertelendi. H.K.G’nin kardeşleri için mahkemeye zorla getirilme kararı verildi. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluğuna devam kararı verildi.

ATK: Ruh sağlığı bozuldu

Adli Tıp Kurumu, H.K.G’nin yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti. Mahkeme, dava sürecinde mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, cinsel istismar olayından dolayı mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde, şöyle denildi:

“Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (...) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”

Ne olmuştu?

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile "dini nikahla evlendirmesi"ne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

İddianamede Kadir İstekli’nin, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 30 yıldan 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mağdur H.K.G. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel’in tutuklanmaları talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstekli ve Gümüşel'in tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Yakalama kararının ardından 2 şüpheli de gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.