Altı yaşındaki kızını 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel'e cemaatçi desteği

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında 'evlendirilmesi' ve H.K.G.'nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşmanın görüleceği İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önüne gelen bir grup cemaat üyesi, Yusuf Ziya Gümüşel'e destek verdi.

Cübbeli ve sarıklı grupta yer alan kişilerin tuttuğu dövizlerde "6 yaşında evlilik yok, yalan ve iftira çok", "Yusuf hocamıza özgürlük", "Yusuf hocamız yalnız değildir", "Mahkemeye evet, linçe hayır" yazdığı görüldü.