'Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için' sokağa çıkılıyor: Yarın 17.00'de, Beşiktaş'ta

"Yasaklara, yalanlara, yaşam ve emek düşmanlığına mecbur değiliz. Suçla, gericilikle, sömürüyle beslenen bu düzenin temellerini yıkalım!" diyen TKP, yarın Beşiktaş'ta bir basın açıklaması yapacak.

"Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için!" sloganıyla yapılacak açıklama için yarın 17.00'de Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya gelme çağrısı yapıldı.