Tarikatların TSK'da örgütlenmesine ilişkin yeni iddia

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) öğrenci temini mülakatlarında yapılan torpilleri, "şehit-gazi" yakınlarına ayrılan kontenjanların tarikat üyeleriyle doldurulmasını gündeme getiren 'Gazi' Üsteğmen Erhan Kaleli, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

'Menzil ve türevi diğer tarikatlar 2023’ü bir milat olarak görüyor'

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, savcılara çağrıda bulunan Kaleli, “Telefon kullanımı konusunu karargâh biliyor ve buna izin veriyor. Bu, çok büyük bir istihbarat sorunu. Akıllara FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock geliyor. Menzil ve türevi diğer tarikatlar 2023’ü bir milat olarak görüyor. O tarihe kadar sızabildikleri kadar orduya sızmaya çalışıyorlar. 2023’e ramak kala, FETÖ’nün yaptığı gibi gizliliğe dikkat edip, bir uygulama üzerinden irtibat kuracak kadar özenli değiller. Açık açık, göstere göstere telefonlar üzerinden iletişim kuruyorlar. İhbarda bulunuyorum. Böyle bir ihtimal, belki ilerisi için planlanan ByLock benzeri iletişim uygulamaları, Türkiye Cumhuriyeti adına, göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tehdittir” diye konuştu.

Mülakatlarda tarikatlara kadro açıldığını söyledikten sonra öğrencilere talimat verildiğini kaydeden Kaleli, “Erhan Kaleli ile irtibatınızı keseceksiniz, irtibatta olanları okuldan atacağız. İrtibat kurarsanız sizi telefonla oynattırmam! Başınıza 20’şer subay dikerim şeklinde emir vermiş. Tarikat üyesi olmayan hiçbir Harbiyeli, bu olanlara göz yummaz. Bu ordu tarikatçıların, TÜGVA’nın, SADAT’ın, FETÖ’nün ve daha birçok hain grubun ordusu değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusudur” ifadelerini kullandı.