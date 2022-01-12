'Tarikatlar kapatılmalı diyemeyen laiklik savunusunun ne bir şansı vardır ne de ikna gücü'

Enes Kara'nın Cemaat yurdunda intihara sürüklenmesi sonrası bazı muhalefet partileri ısrarla cemaat ve tarikatları ağzına almazken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

"Gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesi, AKP ve diğer sağın etkisindeki geniş bir yoksul kesimle temas etmeden başarıya ulaşamaz. Ancak bunun öncesinde ve bunun ön koşulu olarak laikliğin kendisini kişiliksizleştiren kuşatmayı yarması gerekir" diyen Okuyan, "'Tarikatlar kapatılmalı' diyemeyen, 'zorunlu din dersleri'ni sineye çeken, hukuktan eğitime, sağlıktan bütün kamu kurumlarına her şeyin dinselleşmesine 'halkımız muhafazakardır' diye boyun eğen bir laiklik savunusunun ne bir şansı vardır ne de ikna gücü" ifadesini kullandı.