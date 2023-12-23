Tarikatlar hedef göstermişti: Kızıl Goncalar'ın setinde güvenlik artırıldı

Fox TV’nin bu hafta ilk bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar isimli dizisi, daha ilk bölümden Türkiye’deki gerici kesimlerin hedef tahtasına oturmayı başardı.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizi, Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in hayatlarının kesişmesini konu alıyor.

İsmailağa Cemaati, “İsmailağa Camii” isimli X hesabından yaptığı açıklamada, “Kızıl Goncalar dizisi son bulmalı” dedi. RTÜK diziye inceleme başlattı, dizinin afişlerine saldırı düzenlendi.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, Kızıl Goncalar'ın setinde güvenliğin artırıldığını yazdı.

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

“Fox’ta ekrana gelen, başrollerini Özgü Namal ile Özcan Deniz’in paylaştığı ‘Kızıl Goncalar’a, RTÜK’e gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. Tarikatları konu alan dizinin yapım şirketi Gold Film özetle “Dizimiz toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime ayna tutması için kurgulandı. Dizinin İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendi. Sette güvenlik artırıldı. Reytingi de iyi gelen dizinin çekimleri hızla devam ediyor.”

Tarikat pek meşru olmadığından ‘dine saldırı’ dediler

“Kirli propaganda hâlâ devam ediyor” denilen açıklamada, dizinin esas hedef aldığı ve son dönemde tüm Türkiye’nin başlıca gündemlerinden biri olan tarikat ve cemaatlerin adı yalnızca satır arasında geçirildi.

İsmailağa, yasalara göre kapatılması gereken tarikat ve cemaatleri savunmak konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kadar pervasız davranmadı ve diziyi tarikatları hedef almaktan çok “dine saldırmakla” eleştirdi:

“Allah Teâlâ’nın isimlerini, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i, dinî-tasavvufî kavramlarımızı, mezheb ve tarîkat gibi manevî kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

Yeni Şafak, Yeni Akit, Mil Diyanet-Sen ve RTÜK Başkanı daha erken davrandı

Yeni Akit ve Yeni Şafak diziyi ilk hedef alan yayınlardı: "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' denilerek defalarca kez şikayet edilen kanal için RTÜK yeniden göreve çağrıldı."

Mil Diyanet-Sen adlı gerici sendika da dizinin yasaklanmasını istedi. Sendikanın genel başkanı Celaleddin Gül "Kızılcık Şerbeti yetmedi, şimdi de Kızıl Goncalar skandalı" başlığıyla bir yazılı açıklama yaptı.

Ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendilerinden aksiyon bekleyen gericilere sitem etti: “Millî ve manevi değerlerimizi koruma adına yaptığımız mücadeleyi sergilerken bir tek destek mesajınızı göremeyen biri olarak eleştirileri bu kadar kolay yapmanıza şaşırıyorum. Sadece eleştirmek için bakmak yerine RTÜK olarak neler yaptığımızı, hangi kararlı mücadeleyi verdiğimizi görebilseydiniz, kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu haksız ithamda bulunmazdınız. Bu haksız eleştiri içeren mesajınızı kabul etmiyorum ve size iade ediyorum.”

Kızıl Goncalar'ın konusu ne?

Dizinin ilk bölümünde, deprem nedeniyle İstanbul'a taşınan tarikat bağlantılı bir çekirdek aile, önce tarikata ait külliyeye taşınıyor, ardından anne ve baba tarikat tarafından işe sokuluyor. Özgü Namal'ın canlandırdığı anne, Meryem, kızları Zeynep'in (Mina Demirtaş) tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilmek istendiğini öğrenince bunun önüne geçmek için mücadeleye girişiyor.

Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakteriyse bir yandan, tarikatçıların deyişiyle "28 Şubat'çı" babası (Suavi Alkanlı), babanın deyişiyle "yetmez ama evetçi vatan haini" kız kardeşi (Duygu Sarışın), Almanya'ya göç etmeye çalışan karısı (Hazal Türesan) ve başarı beklentisi nedeniyle psikolojisi harap olmuş kızı (Esma Yılmaz) arasındaki ilişkileri yürütmeye çalışıyor. İlk bölüm, Meryem ve Levent karakterlerinin karşılaşmasıyla sonlanıyor.