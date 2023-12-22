Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketinden açıklama

Fox TV'de yayınlanmaya başlayan "Kızıl Goncalar" dizisi ilk bölümüyle gericilerin hedefi olmuş, RTÜK'e diziyi yasaklama çağrıları yapılmıştı.

Dizinin yapım şirketi Gold Film bir açıklama yaparak dizinin bir kurgu hikaye olduğunu, aktarılan hikayenin "hiçbir gerçek kurum, kuruluş ya da kişiyle bir ilgisi olmadığını" duyurdu.

Şirketin açıklamasında "Kızıl Goncalar'da da hayatın içinde var olan doğru ve yanlış, iyi ya da kötü olma halleri bir kesime ya da gruba değil, dizilerdeki karakterlere atfedilerek anlatılmaktadır" denildi.

Açıklamada "Dizimiz bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Dizinin bir belgesel ya da haber dosyası olmadığı, kurgu bir hikaye olduğu kaydedilen açıklamada, şirketin "bunu akılda tutan, adil eleştirilerin konusu" olmak istediği belirtildi.

Gold Film'in açıklamasının tamamı şöyle: