Tarikat yurdundaki vahşi cinayet iddianameye yansıdı, en önemli ayrıntı gizlendi

Antalya'da bir tarikat yurdunda yaşanan vahşi cinayete ilişkin alınan yayın yasağı kararı sonrası iddianameden ilk ayrıntılar ortaya çıktı.

Halktv'den İsmail Saymaz, iddianameye ilişkin köşe yazısında söz konusu yurdun tarikat bağlantısına değinilmediğine işaret etti, cinayet anında yaşananları aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Nakşibendilerin İskenderpaşa koluna bağlı Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne (Alim - Der) ait kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, 7 Aralık 2021'de üniversiteli Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırlara keserek öldürdü.

Bu vahşi cinayet işlenir işlenmez, derhal gizlilik kararı alındı.

Soruşturma dosyası kamuoyundan kaçırıldı.

Şimdi öğreniyoruz ki...

Meğer Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2022'de katil İhsan Güney hakkında iddianame düzenlemiş. Dava Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış. İlk duruşma 18 Mart'ta görülmüş. Yargılama basın kapatıldığı için altı aydır dışarıya bilgi sızmamış!

Saklama çabasının nedenlerini anlatacağım.

Öncelikle, yargılamanın gizliliği ilkesine uyarak, cinayetin nasıl gerçekleştiğini iddianameden aktaracağım.

Neyse ki gerçekler ilelebet gizli kalmıyor.

Er ya da geç meydana çıkıyor.

İddianame ne tarikat var, ne dernek

İddianamede, cinayetin yurtta işlendiği kabul edilirken, Alim-Der'in adı ve Hak-Yol'a bağlı olduğu bilgisi saklanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazanan Tuğrul, 20 Eylül 2021 günü tarikat üyesi babasıyla birlikte kayıt için Antalya'ya geldi ve yurtta kalmak üzere anlaştı. Tuğrul, 21 Eylül'den itibaren yurtta kalıyordu.

Katil İhsan Güney, yurdun aşçısıydı. Gündüz saat 12'de yurda gelerek, öğle ve akşam yemeklerini yaptıktan sonra akşam ayrılıyordu.

Üç ay sonra...

Güney, 7 Aralık 2021'de saat 12'de yurdun mutfak ve yemekhane olarak da kullanılan çatı katına geldi. Tuğrul, masada poğaça yerken, Güney abdest almak için banyoya gitti. Güney, banyo camlarının kırılması nedeni ile birisinin kendisini sürekli gözetlediğini düşünerek, yemekhanede tek başına oturan Tuğrul'a "Senin burada ne işin var?" diye sordu. Tuğrul, "Yanlış anladın abi" diye cevap verdi.

Güney, yumruk atarak, Tuğrul'u düşürdü. Mutfak bıçağı alıp Tuğrul'a 35 kez sapladı. Satırla Tuğrul'un başını kesti ve gövdesinden ayırarak, karnının üzerine koydu.

Vahşete tanık olan öğrenciler "İhsan abi yapma" ve "Bırak, o çocuğu, ne yapıyorsun!" diye tepki gösterdi. Güney, "Buraya yaklaşmayın" diyerek, cinayete devam etti."