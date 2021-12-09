Tarikat yurdunda öldürülen gencin babası: 'Emin ellerdeydi'

Antalya'nın Kepez ilçesindeki tarikat yurdunda başı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesi bugün Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde aşçı İhsan Güney tarafından başı kesilerek öldürülen Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un cenaze töreninde konuşan baba Halil Tuğrul oğlunun emin ellerde kaldığını savundu.

Oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul "Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Aruzumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı" dedi.

Tuğrul "Kendisinin kaldığı, konakladığı eller, emin ellerdi. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık. Biz o konuda asla yanlış fikre asla katılmıyoruz" dedi.

Baba Tuğrul şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bizim buradan çıkaracağımız bir ders var. Bu hastalıklı şahıs maalesef son zamanlarda kontrollerinin dışına çıktığı için böyle insanları işe alıp yerleştirirken adeta pimi çekilmiş birer bomba gibi toplumun, halkın içine koyarken devlet büyüklerimizin bir daha, bir daha düşünmesini istiyorum. Buradan dersler çıkarılmalı, ibretler çıkarılmalı, aynı hatalar tekrar edilmemeli. Bizim evladımız orada herhangi bir kavga, herhangi karşılıklı bir tartışma değil, tamamen denk geldiği için o şahsın kriz anına, bunun neticesinde olan bir vahşet. Biz kendisinden razı olduk, defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden, daha kısa sürede yanına aldı."