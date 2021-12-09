Antalya'da öğrencinin katledildiği tarikat yurdu boşaltıldı: Öğrencilerden para alınmış

Antalya'da Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne ait olduğu belirtilen kaçak tarikat yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İhsan Güney, yemekhanede üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul'un "Deccal'i vurdum" diyerek katletmişti. Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, cinayete ilişkin yayın yasağı alırken, dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Yurt boşaltıldı, dernek açıklama yaptı

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, cinayetin ardından yurt tahliye edilerek öğrenciler KYK yurtlarına yerleştirildi. Olayı gören bir çocuk, hızla ailesinin yanına memleketine gönderildi. Yurt binasının boşaltılmasının ardındansa kaçak yurdun bağlı olduğu Antalya İlim ve Kültür Derneği bir açıklama yaptı. Açıklamada, binada yurt hizmeti verilmediği iddia edildi.

39 öğrenciden aylık 500 TL alınıyor

Açıklamada, "Dernek merkezimizin bulunduğu bina herhangi bir cemaat ya da tarikat yurdu değildir. Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanmış daireler bulunmaktadır" denildi. Ancak her ay öğrencilerden alınan 500 TL'nin ne için alındığına açıklık getirilmedi.

Kaçak yurtta kalan öğrenciler de binayı yurt olarak kullandıklarını ve her ay para ödediklerini söyledi. KYK’ye verilen bilgiye göre 39 öğrenci kaldığı kaçak yurtta, dün akşam Gençlik ve Spor Müdürlüğü yöneticileri de inceleme yaptı.

Habere göre yurt binasına girmek isteyen Hazar Dost, görevlilerin “Burası bizim, giremezsiniz” sözleriyle karşılaştı. Muhabir Dost'un binaya girişine izin verilmedi.

İki kamu görevlisi kaçak yurt işletiyor

Antalya İlim ve Kültür Derneği ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kaplan Giyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.

Daha önce Kepez Ortaokulu’nda müdür olarak çalışan Barış Kaplan anaokulu sınıfını mescide dönüştürmüş ve koridoru yeşile boyamıştı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Mustafa Sami Mencet ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görevli.

Yurt binasında, cinayetin işlendiği güne kadar her dairede 7-8 öğrencinin kalıyordu.