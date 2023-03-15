Tarikat yurdundaki öğrenciyi öldüren aşçıya ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, kaldığı Antalya İlim ve Kültür Derneği'ne (ALİMDER) ait tarikat yurdunda öldüren aşçı İhsan Güney'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanık Güney'i, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Ne olmuştu?

İhsan Güney, 7 Aralık 2021 tarihinde 18 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u yurdun yemekhanesinde öldürmüş, ardından "Deccal'i vurdum" diye bağırmıştı.

Tuğrul'un cenazesinde konuşan baba Halil Tuğrul, oğlunun emin ellerde olduğunu savunarak, "Düğün gecesi olarak düşünüyoruz" demişti.