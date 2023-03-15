Depremzede öğrencilere 'makyaj yapanlar öldü' diyen öğretmen görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinde çadırkent, konteyner veya KYK yurtlarında destekleme ve yetiştirme kursları oluşturmuş ve bu kurs merkezlerinde bakanlığa bağlı öğretmenleri görevlendirmişti.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi'nde açıklan kursta, branşı dışında görevlendirilen bir öğretmenin gerici açıklamalarının ardından görevine son verildiğini duyurdu.

'Depremde makyaj yapanlar öldü'

İddiaya göre asıl branşı Biyoloji olan Ö.F.M, girdiği "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersinde öğrencilere "Makyaj yapmayın. Depremde makyaj yapanlar öldü, kötü insanlar öldü. Hayattaysanız namaz kılın, oruç tutun" ifadelerini kullandı.

Veliler ve TÖBSEN yetkilileri tarafından tepki gösterilen öğretmenin 14 Mart itibariyle görevine son verildiği bildirildi.

'Çocukları tarikatların karanlığına teslim etmeyeceğiz'

Konuya ilişkin TÖBSEN'den yapılan açıklamada olayın takipçisi olunacağı belirtilerek, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu ideolojik beklentiler ışığında yapılan istismara sessiz kalmamalıdır. Deprem mağduriyetini, gerici istismar için fırsat olarak kullanmak isteyenleri uyarıyoruz, Çocuklarımızı koruyacağız. Deprem kurbanı çocukları tarikatların ve cemaatlerin karanlığına teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.