Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti

TFF 1. Lig’in 4. haftası başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü'nün Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla yendiği maçta, hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti birlikte maç yöneten ilk evli çift oldu.

Tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetti. Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı. Burak Pakkan maçın hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4. hakem olarak sahada ter döktü.

3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çifti aynı maça atandı. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynana maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçerken, karşılaşmada görev yapan hakemlerin evli olması büyük ilgi gördü.