Amasya'da İstiklal Marşı'nı çarşaflı müzik öğretmeni okuttu

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Amasya Merzifon’daki Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hafta başımda okula girmeden önce öğrenciler İstiklâl Marşı okumak için sıraya girdi. Okulun çarşaflı müzik öğretmeni, öğrencilere İstiklâl Marşı’nda şeflik yaptı.

Çarşaflı müzik öğretmeninin eşliğinde İstiklâl Marşı’nı okuyan öğrenciler daha sonra dersliklerine yöneldi.

Okul müdürünün eşi ve müdür yardımcısı kavga etmişti

Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, dün bir darp olayı ile haberlere yansımıştı. Okul müdür yardımcısı Mustafa Baş’ın, aynı zamanda eşi olan okul müdürü Saime Baş’ın odasında diğer okul müdür yardımcısı Ali Kaplan’a saldırdığı ortaya çıkmıştı. Saldırıya uğrayan Ali Kaplan kendisini odadan dışarı atmış ve kavga araya giren diğer öğretmenler tarafından ayrılmıştı. 9 Eylül’de yaşanan olay sırasında müdür Saime Baş da odadaymış. Kavganın, Eğitim Bir-Sen üyesi Ali Kaplan’ın daha önce Baş çifti hakkında usulsüz idari işlemler yaptıkları gerekçesiyle yaptığı şikayetten kaynaklandığı öne sürülüyor. Olayın ardından Ali Kaplan, polis merkezine giderek okul müdürü Saime Baş ve eşi Mustafa Baş hakkında şikayette bulunmuş.