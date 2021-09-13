Öğrenciler seçmedi, MEB programa zorla din dersi koydu

MEB'in ‘seçmeli ders’ adı altında dini içerikli ders dayatması bu yıl da sürüyor. Aydın Nazilli’de çocuklara ders seçimi yaptırılmadı. Ders seçimi yapabilen öğrenciler de ‘seçmemesine’ rağmen idare tarafından dayatılan din derslerine girdi. Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin seçmemesine rağmen programda Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri yer aldı. Bu dini içerikli derslere giren ücretli öğretmenlerin, 2 yıllık ilahiyat mezunu olduğu ileri sürüldü.

Birgün’den Berkay Sağol‘un haberine göre laik eğitim sisteminin her geçen gün zarar gördüğünü belirten Eğitim İş Nazilli Temsilcisi Abdullah İçöz şu ifadeleri kullandı:

“Biz laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunuyoruz. Her dönem başında ve dönem sonunda okul idareleri tarafından seçmeli ders kağıtları dağıtılıyor. Bazı veliler çocuklarının eğitimine müdahil olmadığı için veya okul idarelerinden dayatıldığı için Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri seçiliyor. Matematik, Bilim Uygulamaları ve Satranç gibi çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyecek dersler geri planda kalıyor veya hiç verilmiyor. Laik eğitim sistemi zarar görüyor. Bir de öğretmen açığı olan yerde ücretli öğretmen görevlendirilmesi de eğitim sistemimize zarar veriyor. Hükümetin eşit işe eşit ücret vermesi gerekirken, ücretli öğretmenlik gibi bir kölelik sistemini uyguluyor.”