Tarihte bugün: Berlin Duvarı’nın gölgesinde kalanlar

Almanya’da siyaset veya yakın tarih üzerine bir tartışma yürütüldüğünde, hele ki tartışmanın muhatabı sosyal demokrasinin biraz daha solundaysa, genellikle hemen ‘’doktriner olmayalım’’ uyarısı gelir.

Yani, kalıplarla düşünmeyelim, kitapta yazıyor diye gözü kara siyasi bir konumlanış içine girmeyelim. ‘’Nesnel, ideolojiden mümkün mertebe uzak ama demokratik bir tartışma yürütülsün’’ denilmek istenmektedir.

Kast edilen elbette, bir konunun tüm yönlerini dikkate alarak, siyasi-ideolojik önyargılardan uzak bir tartışma ortamı değildir. Sizden beklenen, genel olarak kabul gören düşünce temelinde bir tartışma yürütmenizdir.

Genel olarak reel sosyalizm, ama özellikle Alman Demokratik Cumhuriyeti, yani DDR üzerine konuşuluyorsa, bu baskı en ağır halini alır.

Çıkış noktanız, Alman Demokratik Cumhuriyeti veya sosyalist sistemin anti-demokratik, hukuk dışı bir sistem olmalıdır. Bunu kabul ediyorsanız, artık Federal Almanya demokrasisinin bazı eksikliklerini de tartışabilir, eleştirebilirsiniz.

Ana referans kaynağınız, isteseniz de istemeseniz de örnek ülkeniz Federal Almanya’dır.

Artık tartışılan tarihsel-siyasal olaylar, konular, tarihsel bağlantılarından, olay-mekân-zaman bağlamından kopartılmıştır.

Çoğu kez farkında olmadan, diyelim 1950’li yılların DDR’ini o yılların koşullarıyla, o zamanın Federal Almanyası ile değil bugünün koşulları ve bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti ile kıyaslar durumda bulursunuz kendinizi.

Artık, sınıflar yoktur, olayları tetikleyen gelişmeler söz konusu değildir, ideoloji ise zaten bir kenara atılmıştır.

Söz konusu DDR ise, Batı dünyasından sosyalizme dostça bakmayan araştırmacılar bile, Federal Almanya’daki tarih yazımının nesnellikten uzak, ‘’Korku hikayesi’’ kıvamında olduğunu şaşkınlıkla belirtirler.

Masallar ve gerçekler

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sınırların açılmasının, yani sosyalizmin çözülmesinin üzerinden 32 yıl geçti.

Duvar görünüş olarak çirkindi, ama başka nasıl olabilirdi ki? Kapitalizmin çirkinliklerinin genç sosyalist sisteme akmasını engellemek için örülmüştü. Resmi adı da buna işaret ediyordu: ''Anti-faşist Koruma Duvarı''.

Kast edilen batıdaki kapitalist Federal Almanya'nın, devlet kadrolarının ciddi bir bölümünün Nazi artığı olmasına rağmen, devlet biçimi olarak faşist bir sisteme sahip olması değildi. Belki yeterince vurgulanamadı, ama işaret edilen, cendere altına alınmasına rağmen, tamamen yok edilemeyen ve çok büyük hedefleri olan Alman sermeyesinin, dünya çapındaki hedeflerine ulaşması için faşizmi her zaman elinin altında tutmak zorunda olduğuydu. Bunun sonucu da savaştı...

Berlin Duvarı’nın tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi veren kaynaklar mevcut. Bu konudaki ideolojik çarpıtmalara karşı, Almanya’da yeterince çalışma var.

Eksik olan ise, olayın tarihsel arka planını irdeleyen çalışmaların yanında, propagandaya dönük DDR’e yönelik suçlamaları, Federal Almanya’da gerçekleşen o dönemki gelişme ve olguları da katarak yapılacak değerlendirecek araştırmalar.

'Seyahat özgürlüğü ve sosyalizm'

Berlin Duvarı ile ilgili söylenecek ilk söz, duvarın DDR’e ait olan (Doğu) Berlin’i değil kapitalist Batı Berlin’i çevrelediğiydi. Yani sosyalizmden kaçanlar, duvarın dışına geçerek Batı Berlin’e ulaşmıyorlardı, duvarın içine geçerek kapitalizme kavuşuyorlardı.

Peki DDR vatandaşlarının seyahat özgürlükleri ne olacak? Soru böyle soruldu mu, sanki DDR dışına çıkmak yasakmış gibi bir anlam çıkıyor, zaten bu konudaki propagandanın amacı da bu.

Ama DDR yurttaşları, pasaportla veya nüfus kağıtlarıyla dünya coğrafyasının neredeyse üçte birini oluşturan sosyalist ülkelere rahatça seyahat edebiliyorlardı.

“Alman Demokratik Cumhuriyeti, vatandaşlarına Federal Almanya’daki akrabalarını görmek için bile ziyaret izni vermiyordu” iddiası gerçeklikle bağdaşmamaktadır. 80’li yıllarda, yılda ortalama 2 milyon DDR vatandaşı Federal Almanya’ya giderken, 3 milyon Federal Alman vatandaşı da DDR’e gidiyordu.

Doğuyla Batı, kapitalizmle sosyalizm arasındaki sınır bölgesinde seyahat kısıtlamaları, özellikle Soğuk Savaşın şiddetli geçtiği 1950’li ve 60’lı yıllarda yoğundu.

Ama bu karşılıklıydı.

Kitlesel olduğu için en bilinen (daha doğrusu pek bilinmeyen ama konuyla ilgili kaynaklarda bulunabilen) olay, 1950 yılında DDR’de yapılan gençlik şenlikleri sırasında gerçekleşmişti. Şenliklere katılmak isteyen on binlerce Federal Almanyalı genç, sınırdan geçmelerine izin verilmediği veya geri dönüşlerinde kovuşturmaya uğramamak için, yasa dışı yollardan (ormanlardan) giderek katılmak zorunda kalmış, dönüşte 30 bin (!) kişilik Federal Alman vatandaşı gençlerden oluşan bir kitle Federal Almanya’ya sokulmak istenmemiş, DDR’in ortalığı ayağa kaldırmasıyla 2-3 gün sonra sınır kapılarını açmak zorunda kalmışlardı.

'DDR’den ve sosyalimden kaçanlar'

Maden sosyalizm çok iyiydi, niye milyonlarca DDR vatandaşı batıya kaçtı?

Gerçekten de 1949-89 arası 3,5 milyon civarında DDR vatandaşı ülkeyi terk etti. Bunların 500 bini yasal yoldan Federal Almanya’ya göç etti.

Sosyalizm yeni kuruluyordu, mevcut kaynaklar eşit olarak paylaştırılmaya çalışılıyordu. Bu inancı ise herkes paylaşmıyordu. Nazi rejimin yıkılmasının üzerindense sadece 16 yıl geçmişti.

Üstelik Federal Almanya için DDR’in toplumsal kaynakları kullanılarak yetiştirilmiş iş gücünü devşirmek hem ucuz hem de gerekliydi. Bunlar biliniyor.

Ama bu tartışmada hiç değinilmeyen başka bir konu daha var. 30 yılda 3,5 milyon DDR vatandaşı ülkeyi terk ederken, 500 bin Federal Almanya vatandaşı da DDR’e göç etti. Üstelik Batı’ya kaçıp, sonradan pişman olup geri dönenlerin sayıyı da az değildi.

Berlin Duvarı inşa edilene kadar, yani 1961’e yılına kadar 200 civarında çoğu ABD‘li, İngiliz ve Fransız askeri DDR’e kaçtılar. Bunların 40’ı Fransız askeriydi. Eklemeye gerek var mı, hepsi NATO askeri ve çoğu Batı Berlin’den Doğu Berlin’e kaçıyordu.

Ayrıca karşı devrimden sonra, yani 1989 sonrası Almanya’nın doğusundan batısına bugüne kadar Federal hükümetin resmi raporlarına göre, 4 milyona yakın (3,85 mil.) kişi göç etti.

DDR tarih sahnesinden çekileli 30 küsur sene oldu. Bugünkü Almanya’nın doğusunda yaşanan sorunlardan hâlâ DDR dönemi sorumlu tutulurken, yerle bir olmuş bir ülkede sosyalizmi kurup 40 yıl yaşatan bir ülkenin sorunlarından sadece sosyalizmi sorumlu tutmak, en azından sol bir tavır olmasa gerek…

Peki dünyanın en gelişmiş ve zengin ülkelerinden bugünkü Almanya’yı terk ederek başta ABD olmak üzere başka ülkelere göç edenlerin sayısını da öğrenmek ister misiniz?

Federal istatistik Dairesinin verilerine göre 1991’den 2020 yılına kadar, yani son 30 yılda Federal Almanya’dan göç eden Almanların sayısı, 4.570.693 kişi. Alman demokrasisini ve yaşam standardını terk edip göç eden Almanlar! Almanya’daki demokrasi ve özellikle de kapitalizmi sorgulayan ise pek yok.

'Duvar’dan kaçarken öldürülenler'

Hangi sistemde kaç kişi öldürüldü kıyaslaması etik olmamakla birlikte, konuyu DDR’le sınırlı tutmak da bir o kadar sorunlu.

1961-89 arası Berlin Duvarı’ndan kaçarken ölen-öldürülen sayısı 140 kişi civarındadır. Resmi rakamlar sürekli değişmekle birlikte, sayı 250’ye kadar çıkabiliyor, ki bunların içinde kalp krizi geçirip ölenler ve kaçanlar tarafından öldürülen DDR’li polisler de var.

Tartışma, DDR sınır güvenlik görevlilerine sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyenlere karşı silah kullanma yetkisi verilip verilmediği ve hangi ülkeden olursa olsun Almanların böylesine sıradan bir olay için öldürülmelerinin-etik- siyasi değerlerle uyuşup uyuşmadığı konularında.

Komünistler, sınır önlemlerini Soğuk Savaş koşullarına ve devletler hukukuna işaret ederek savunurken, bir kural olarak ‘‘Her ölümün fazladan bir ölüm, mümkün olduğunca kaçınılması gerek bir şey‘‘ olduğunu savunuyorlar.

Bütün bu tartışmada dolaylı olarak kabul edilen, Federal Almanya’da böyle bir durumun, yani sınırlarda vatandaşlara ateş açılmayacağının kabulüne dayanıyor. Zaten Federal Alman hükümeti de (DDR’in de varlığını sürdürdüğü tarih diliminde) sınırda gümrük görevlileri tarafından öldürülen bir Alman’la ilgili bilgi olduğunu resmi olarak kabul ediyor.

Gerçekten de bu konuda neredeyse hiçbir kaynak yok. Ama DDR asıllı bir yazarın kaleme aldığı ve dönemin Federal Almanya’nın batısında yayınlanan yerel gazetelerden derlediği haberlerden çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

1948 yılından 60’lı yıllara kadar, yani Duvar örüldükten sonra da Federal Almanya’nın Belçika-Hollanda sınırında sırt çantasıyla birkaç kahve getirirken Federal Alman gümrük memurları tarafından dur ihtarına uymadıkları için kaçarken öldürülen onlarca Alman vatandaşıyla ilgili bilgi bulunmaması ilginç. Federal hükümetin kabul ettiği tek ölüm, DDR’den Federal Almanya’ya kaçan biri olması nedeniyle üstü örtülememişti.

Friedrich Hasselfeld adında 36 yaşındaki DDR’den batıya kaçan bir Alman, 1964 yılında Batı Alman gümrük memurlarının dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürüldü. Hasselfeld'in üstünden 1,5 kg kahve, 100 gr. çay ve 20 adet yumurta çıktı!

1 Ekim 1952'de o zaman Bonn'da bulunan Federal Meclis'te kahve vergisiyle ilgili yapılan tartışmalarda, hükümet partisinin Hollanda ve Belçika'ya komşu Aachen milletvekili Günther bir konuşma yapar. Günther, sınır bölgesinde kahve kaçakçılığı yapan genç ve çocukların bir iki kilo kahve yüzünden gümrük memurları, polisleri tarafından kaçarlarken öldürüldüklerini belirterek, bunun bölgede büyük bir rahatsızlığa neden olduğunu anlatır.

Hükümetin küçük ortağı liberallerin Milletvekili Dr. Wellhausen, söz konusu meclis tartışmasında Günther’e ilginç bir yanıt verir: Kahve kaçakçılığı sadece ahlaki bir sorun olarak görülemezdi, bu vergi Federal Almanya'nın (sosyalizme karşı) yeniden silahlanması için de çok önemliydi.

Batı Alman vatandaşları, ortalama 1,5 kilo kahvenin vergisini ödemekten kaçındıkları için öldürülürken, ne Batı Alman federal gümrük görevlilerin silah kullanma yetkisi ne de etik değerler tartışma konusu oluyor.

Bundan dolayı, Duvar’da öldürülenleri etik değerler üzerinden sorgulayanların iyi niyetleri sorgulanmalı, burjuva ideolojisine olan bağlılıkları ise her türlü kuşkunun ötesinde olmalı.

Sosyalimde her ölüm fazladan bir ölümdür, kapitalizmde ise bunun sonunun olmadığını her gün görüyoruz!