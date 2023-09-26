Tarihi utanç: Sırbistan, ülkesini paramparça eden NATO'dan yardım istedi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da, Kosova'nın kuzeyinde son yaşananları ele almak üzere ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Belgrad büyükelçileriyle Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyon Şefi Emanuele Giaufret'i kabul etti.

Vucic, "Kosova'nın kuzeyindeki tüm güvenlik meselelerini KFOR'un devralmasını talep ediyoruz. (Kosova Başbakanı Albin Kurti) Kurti'nin polisleri yerine onlar gelmeli. Ayrıca, pazar günü Kosova'nın kuzeyinde yürütülen operasyonda Kosova polisi neden AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonunu (EULEX) istemedi? Bu soruyu da kendilerine ilettim" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeye, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de katıldı.

Gerilim nasıl başladı?

Bu arada, 24 Eylül'de yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 3 Kosovalı Sırp için Sırbistan genelinde yarın ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Gerilim Banjska'da yolukapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmasıyla başlamıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuş ve gün boyu çatışmalar sürmüştü.

Ülkelerini parçalayan NATO'yla iş birliği

24 Mart 1999'da NATO tarafından başlatılan bombardıman, emperyalizmin Balkanlar'a dönük planlarının hayata geçirilmesinde önemli yer tutan Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde etkili olmuştu.

ABD'nin Balkanlar'da güç kazanmasında kritik rol oynayan harekat, ABD'nin, stratejik bölgelerdeki hedefleri için hantal kalan BM yerine NATO'yu kullandığı ilk örneklerden biri.

ABD güdümündeki NATO güçleri 78 gün boyunca 37 bin hava saldırısı düzenledi. NATO tarafından bu 78 gün boyuncu 89'u çocuk olmak üzere 2 binin üstünde sivil öldürüldü, 12 bin 500'ün üstünde sivilse yaralandı.