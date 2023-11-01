Taraftarlardan Dilan Polat sponsorluğuna protesto

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın, Vodafone Sultanlar Ligi’nin beşinci haftasında Beşiktaş Ayos’u konuk ettiği maça Dilan Polat şortları ile çıkmaları taraftar tarafından tepki gösterildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiaları sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın Fenerbahçe Kadın Voleybol takımındaki 'Tayt Arkası' sponsorluğu protesto edildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının, Vodafone Sultanlar Ligi’nin beşinci haftasında Beşiktaş Ayos’u konuk ettiği maça Dilan Polat şortları ile çıkmaları taraftar tarafından tepki gösterildi.

Birçok taraf "Koskoca Fenerbahçe'nin Dilan Polat'a ihtiyacı mı var" diyerek tepkilerini gösterdiler.

Ne olmuştu?

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddia edilen, İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

MASAK raporları doğrultusunda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çalışması sonrasında şüpheliler hakkında, TCK (Türk Ceza Kanunu) 204 (Resmi belgede sahtecilik), TCK 220 (Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak), TCK 282 (Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama) iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ayrıca vergi usul kanununa muhalefet gerekçeleriyle de işlem başlatıldı.