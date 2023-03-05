Taraftarlar Amedspor'lu futbolculara saldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde sloganlar atıp, havai fişek patlattığı görüntüler sosyal medyada sabah saatlerinde yansımıştı.
Halk TV Muhabiri Fırat Fıstık'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde küfür ve hakaret seslerinin arasında maç öncesi taraftarların sahaya girerek Amedspor'lu oyunculara saldırdığı görülüyor.
bursaspor-amedspor maçı daha başlamadan sahada kavga var. pic.twitter.com/33b5ZIwSO4— fırat (@firatfstk) March 5, 2023
Maçta ayrıca tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı.