Bursa'da Amedspor'a ırkçı sloganlar

İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, Bursaspor’la bugün oynayacağı karşılaşma öncesi dün gece gittiği Bursa’da bir otelde konakladı.

Amedsporlu oyuncuların kaldığı yeri öğrenen bir grup Bursaspor taraftarı otelin önüne giderek ırkçı sloganlar attı.

Amedspor taraftarları, oyuncuların hedef alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna çağrı yaptı. Amedspor taraftar grubu hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece saat 02.45. Amesdspor’umuzun kaldığı otelin önü. ‘Irkçı’ söylemler ile bağıranlar ise Bursaspor taraftarları. Sonuç itibariyle deprem bölgesinde gelen takım 90 dakikalık bir maç öncesi böylesi bir zamanda olmaması gereken davranışlar. @TFF_Org bunu da görür herhalde!" ifadelerine yer verildi.

Amedspor-Bursaspor maçı bugün saat 14.00'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda yapılacak.