Tanzanya'da ilk kez bir kadın bakan atandı

Tanzanya'da devlet başkanlığı tarafından atanan dört yeni bakan ve bir başsavcı, bugün yemin töreniyle görevlerine başladı.

Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanlığı görevine getirilen Stergomena Tax, ülke tarihinin ilk kadın bakanı oldu. Tax, 2 Ağustos tarihinde yaşamını yitiren eski savunma bakanı Elias Kwandikwa'nın yerine göreve gelmiş oldu.

Tax, daha önce Güney Afrika Kalkınma Topluluğu İdari Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Ülkede atamanın yapıldığı diğer bakanlıklar Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Toplum ve Enformasyon Bakanlığı oldu. Bakanlıkların yanı sıra başsavcılığa da yeni bir isim atandı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu, söz konusu atamaları, bir önceki devlet başkanı John Magufuli döneminde göreve gelen 3 bakanı görevden almasının ardından yaptı.