Afgan kadın bakan: Yüzümü gizleyerek ülkeden kaçtım

Afganistan Kadın İşleri Bakanı Hasina Safi, tahliyelerin son günlerinde Kabil Havalimanı'na gelerek ülkeden ayrıldığını açıkladı.

ABD'li ABC News kanalına konuşan Safi, Taliban'dan gizlenmek için yüzünü gizleyerek Kabil Havalimanı'na vardığını söyledi.

Mayıs 2020'de fiili olarak bakanlık görevine gelen Safi, Avustralyalı kuvvetlerin tahliye için kendisine yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Safi, "Bu hayatımın en zor durumu ve kararıydı. Avustralya ordusu tahliyem için bana yardım etmeye ve koordinasyon çalışmaları yürütmeye çalıştı. Ancak ben yerel taksiye binmekten çok korktum" dedi.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yüzünü gizleyerek 24 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'na vardığını söyleyen Safi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği güvenli kodunu ABD'li askerlere gösterdiğini ve ertesi gün uçakla Dubai'ye uçtuğunu kaydetti. Safi, Dubai'nin ardından İngiltere'ye vardığını bildirdi.