Tanrıkulu hakkında soruşturma için bakanlıktan izin talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etti.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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