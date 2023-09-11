HDP'den 'Tanrıkulu' açıklaması: 'Linç güruhunun hedefi haline geldi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda "TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... TSK 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" ifadelerini kullanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise konuya ilişkin "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" demişti.

'Linç ayinleri düzenliyor'

Konuya dair HDP'den yapılan açıklamada, "Hakikati söyleyen Kürt olunca kendi partisi başta olmak üzere hakikate düşman olanların hışmına uğramaktadır" denildi.

HDP'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"AKP-MHP iktidarı, onun siyaset zemininden hareket eden muhalefet partileri, ranttan ve savaştan beslenen çevreler; gerçeği dile getiren herkesi düşmanlaştırıyor, linç ayinleri düzenliyor.

Gazeteci Merdan Yanardağ’dan sonra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu linç güruhunun hedefi haline geldi.

90’lı yıllarda devlet adına Kürtlere karşı işlenen suçlar günümüzde de devam ettiriliyor. AKP-MHP iktidarı, onun 'milli ve yerli muhalefeti' ise failleri koruyor.

Ermenilere, Kürtlere, Alevilere ve bütün ötekilere karşı işlenen suçları önce inkar edip sonra bunu dile getirenleri susturmaya çalışanlar hakikati gizleyemezler.

'Devlet adına işlenen suçları temize çekmekle' görevli bu koronun, Kürtler söz konusu olunca inkarcı, reddiyeci, katliamı savunan yaklaşımı yeni değildir.

Hakikati söyleyen Kürt olunca kendi partisi başta olmak üzere hakikate düşman olanların hışmına uğramaktadır. Tarih bu hakikati not etmiştir. Suçlular ve onları koruyanlar hesap vermekten kurtulamayacaktır. Biz hakikatin yanında durmaya her koşulda hakikati savunmaya devam edeceğiz."