Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel, Erenköy Galip Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan sanatçının cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Nedim Saban, Tuncel'i ilk olarak 1978'de izlediğini ve o dönemden beri sıkı hayranı olduğunu söyledi.

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, kendisi 16 Tuncel ise 25 yaşındayken tanıştıklarını ve çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, "Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif, iyi bir oyuncuydu. Hayatı çalışmakla geçti, hep vermekle geçti" değerlendirmesini yaptı.

Kızı Banu Sezgin'in yanı sıra ailesi, dostları ve oyuncu arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından Tuncel'in cenazesi Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.