A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi yendi: Milletler Ligi'nde finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Milli takımın blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD, 6-10 ve 7-13 geriye düştüğü sayılar sonrasında üst üste mola aldı. Ebrar Karakurt’un servis sayısıyla Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette file önünde blok üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, yine Ebrar Karakurt’un sayısıyla seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

Türkiye, üçüncü sette Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24’te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

Son sette Zehra Güneş’in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD’yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Şampiyonluk maçı pazartesi

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, pazartesi günü 01.30’da başlayacak. Milletler Ligi’nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün ABD ile Polonya arasında yapılacak.