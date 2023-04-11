Tanju Özcan'ın 'CHP üyeliğinden çıkarılması'na yönelik açtığı dava reddedildi

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP üyeliğinden 1 yıl süreyle çıkarılmasına karşı açtığı davayı reddetti.

Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 26 Eylül 2022'de Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP üyeliğinden 1 yıl süreyle çıkarılmasına karşı açtığı davada karar çıktı.

Davanın ön inceleme duruşması, bugün Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. CHP ve Özcan’ın avukatları arabuluculuk ile alternatif çözüm yolları başvurmayacaklarını beyan etti, mahkeme de davayı reddetti. 

Mahkeme kararının gerekçesinde, “Davanın reddine, davacı vekili ve davalı vekili yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonunda kesin olarak karar verildi” ifadeleri kullanıldı. (ANKA)

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