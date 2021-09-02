Tanju Özcan'dan 'iğrençsin' yanıtı: O benim samimiyetimden

Göçmen düşmanı açıklamalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı konuşma sonrası sosyal medyada gündem olmuş, "#İğrençsinTanjuÖzcan" başlığına çok sayıda mesaj atılmıştı.

Özcan, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, "Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. Yoksa iğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların ne amaçla yaptığını, kimler olduğunu biliyorum. Halk beni biliyor. Yakın çevrem, iş arkadaşlarım kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Ama bundan dolayı gerçekten, samimiyetle üzüntü duyan kadınlar ve dernekleri varsa onlardan özür dilemek düşer bana" ifadesini kullandı.

Ne demişti?

Özcan, katıldığı bir programda türbanlı bir kadının kendisinden istediği yardıma ilişkin şöyle demişti:

"Tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz?' dedi. Hemen Ankara'ya dönmem gerekiyor. Özel değilse burada söyleyebilir misiniz dedim. 'Tabii söylerim, benim bebeğim olmuyor da bana yardımcı olabilir misiniz?' dedi. Ben de 'Hanımefendi ben size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. Ama direkt böyle konuya girince baktım etraftakiler gülüyor... "