Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın Yunanistan açıklamasına destek: Hepsine hazırım

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası açıklama yaptı.

Özcan "Yunanistan’ın işgal ettiği adaların geri alınması için kendisine verilecek her türlü görevde Erdoğan’ın yanında olduğunu" söyledi.

'Yarın sabah çıkalım gidelim, ben hazırım'

"Kamuflaj giyerek verilecek her göreve hazır olduğunu" ifade eden Özcan şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, 'Yunanlılar bizim adalarımızı işgal ediyor. Bu işgali yok hükmünde sayıyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bu konu 2004 yılında başladı. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu Lozan’ın orijinal metnine bakınca belli olan tek tek işgal ettiler. O adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar. Burada yapılan çevirmenin kokusu anakaramızdan duyuluyor. Bir gece ansızın gelmeye gerek yok, yarın sabah çıkalım gidelim. Ben hazırım. Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım. Git cephede çatış, canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla, mutfakta patates soy. Hepsine hazırım.

Yunanistan bu cesareti nereden buluyor. Bu ülkeyi çok mu güçsüz buluyorlar dışarıdan. Ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar. Ben anlamadım. Biz Yunanistan’ı kaç defa yendik. Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım. Bir Türk milliyetçisi olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yaparsa çok mutlu olurum." (İHA)