Tanju Özcan, Akşener'le görüştü: 'Faydalı bir görüş alışverişi oldu'

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

Özcan, Meral Akşener’i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya davet ettim” dedi.

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül’de karar verilmesi bekleniyor.