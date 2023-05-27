Tanju Özcan'dan Emniyet ve Jandarma'ya destek: 'Kaftancıoğlu istifa etmeli'

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandık görevlilerini uyararak, kolluk kuvvetlerine oy kullanabilmeleri için verilen 142 belgesiyle mükerrer oy kullanılabileceğini söylemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise kendilerine hakaret ettiklerini öne sürdükleri Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Kaftancıoğlu'nu hedef alan bir açıklama da CHP'nin ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Kaftancıoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Özcan, söz konusu açıklamanın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'siyasi bir komplo' olduğunu savundu.

Özcan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk polisine, jandarmasına kimse hakaret edemez, haddini aşamaz. Bu asker ve polis kardeşlerimiz bizlerin huzuru için canlarını ortaya koyuyorlar. Polis ve asker kardeşlerime laf söyleyen Canan Kaftancıoğlu'nu şiddetle kınıyorum. Bunun bahanesi de olmaz, özrü de olmaz. Canan Kaftancıoğlu bu hatasını düzeltmek istiyorsa derhal istifa etmelidir. Bu yapılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi bir komplodur."