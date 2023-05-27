Emniyet ve Jandarma'dan Kaftancıoğlu'nun 'mükerrer oy' uyarısına suç duyurusu

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandık görevlilerini uyararak, kolluk kuvvetlerine oy kullanabilmeleri için verilen 142 belgesiyle mükerrer oy kullanılabileceğini söylemişti.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımından sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamalarda "Türk jandarmasına ve Türk polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu" denildi.

'Yüzüne tükürülmesi gereke Kaftancıoğlu'nun dostluk kurduğu örgütlerdir'

Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını aktaran açıklamada "Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi Kahraman Polisimiz ve Kahraman Jandarmamız değil, kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir." denildi.