Kaftancıoğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı: 'Asla izin vermeyin'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, 13. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıklarda görevli olan yurttaşlara uyarıda bulundu.

Kaftancıoğlu, “Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler” başlığıyla yayımladığı mesajda, kolluk kuvvetlerinin oy kullanımına yönelik “Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar” ifadelerini kullandı.

‘Tutanak tutun, suç duyurusunda bulunun’

Sandıklarda görevli olan yurttaşların bu belgeyi dikkatli incelemesi gerektiğini ifade eden Kaftancıoğlu, “Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira” ifadelerine yer verdi.