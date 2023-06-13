Tanju Özcan heykelini dikmek için Erdoğan'a mektup yazdı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, heykelini dikmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan muvafakat istediğini duyurdu.

Özcan, sosyal medya paylaşımında "Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim" ifadelerini kullandı.

Özcan, 18 Nisan’da yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Bolu’nun en görünür yerine kendisinin heykelini dikeceğini dile getirmişti.