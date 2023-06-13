Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye döndü

CHP 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cezası önceki gün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran belediye meclis üyesi Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan yeniden partiye döndü. Şimdi ise CHP Genel Sekreterliği'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp ihraç süresinin dolduğunu ve Özcan'ın yeniden partinin asli üyesi olduğunu belirtmesi gerekiyor.