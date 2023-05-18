Tanju Özcan, Bahçeli'ye seslendi: 'Birkaç hususu haddimi aşmadan hatırlatmak isterim'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Millet İttifakı verdiği mesajlarda "milliyetçilik" dozunu artırırken, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'ye seslenen Özcan seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı "zatiali"lerini ve partisini kutladığını belirtti ve "haddini aşmadan" Bahçeli'ye bazı hususları hatırlatmak istediğini söyledi.

AKP'nin "Türk milliyetçisi" bir parti olmadığını belirten ve sığınmacılar konusunun "gizli bir istila girişimi" olduğunu ileri süren Özcan, Bahçeli'den AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek vermemesini istedi.

Özcan paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli,

Öncelikle 14 Mayıs seçimlerinde partinizin elde ettiği başarıdan dolayı zatıâlinizi ve partinizi kutlarım. Ancak tarihi sorumluluğum gereği birkaç hususu sizlere haddimi aşmadan hatırlatmak isterim.

AKP hiçbir zaman gerçek anlamda Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk’ü içselleştirememiştir.

AKP kurulduğundan bu yana hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmamıştır.

Bunların nihai amacı, Türkiye’yi Türk Milliyetçiliği ’ne dayalı bir devlet olarak yönetmek değil, ümmet esasına dayalı bir devlete dönüştürmektir.

Sizin de hassasiyetle üzerinde durduğunuz sığınmacılar meselesi, üniter yapıyı bozmaya dönük gizli bir istila girişimidir.

Tüm bu sebeplerle, muhalefetin de hatalarını görüp söyleyen ve bu yüzden halen siyasi bedel ödemekte olan samimi bir Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olarak; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemek suretiyle Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi bekler, saygılarımı sunarım."