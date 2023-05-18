Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle masaya oturmayacağım, mültecileri evlerine göndereceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu için stratejisini CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantı ile duyurdu.
Toplantı öncesi kürsünün arkasına kurulan fonda Millet İttifakı'nın yeni sloganının yer aldığı görüldü. Seçimlerin ilk turunda "Sana söz" sloganını kullanan ittifakın 28 Mayıs öncesinde "Türkiye için karar ver" sloganını tercih etti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Milletin oylarının yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. Neticede Ak Parti 7 puan geridedir.
- Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert daha yürekli bir rakip görmek isterdim.
- Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini ortaya koydu bunun yanında milletimiz bize de çok etkili mesajlar verdi.
- YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim: Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil, 5 müşahite ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek daha fazla kadın ve erkek müşahide ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum.
- Önce şu terör meselesini, bize iftira atmaya çalışan Erdoğan'la konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, bize kara çalmak!
- İlan ediyorum: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım!
- Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, yalvarırım geri dön diyen sen değil misin! Onunla el ele verip şanlı TSK'ya kumpas kuran! Bu millet bunları bilmiyor mu! Ben hiçbir zaman mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım asla ve asla durmayacağım.
- Erdoğan; sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Yetmedi, ithal oy sağlamak için T.C. vatandaşlığını sattın! Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün.
- Farkında mısın? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla daha sığınmacı gelecek, dolar 30 liraya çıkacak. Bu kaçaklar potansiyel suç makinasına dönüşecek
- İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim.