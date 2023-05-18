Kulis: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Göç Bakanlığı teklifi

Seçimlerde yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın cephesinde ağırlıklı görüşün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.

Öte yandan pazarlıkların özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Gazete Pencere’ninn edindiği bilgilere göre, Oğan’ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü öğrenildi.

Bugün ya da Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.