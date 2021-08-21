Taliban'ın siyasi lideri hükümet görüşmeleri için Kabil'e geldi

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Taliban'ın siyasi kanadının lideri Molla Abdul Gani Baradar, hükümet görüşmelerine katılmak üzere Cumartesi günü Kabil'e vardı.

Üst düzey bir Taliban yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, "[Baradar] kapsayıcı bir hükümet oluşturmak için […] toplantılar yapmak üzere Kabil'de olacak." derken ziyaretin diğer detayları açıklanmadı.

Afganistan'da yeni bir hükümet kurma konusundaki Taliban müzakerelerine ilişkin bilgiler daha önce ortaya çıkmıştı. Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin 18 Ağustos'ta Taliban müttefiki Hakkani ağının liderinin yeğeni Halil el-Rahman Hakkani ile görüştükleri de biliniyor.

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çektiğini ve askeri operasyonunu tamamladığını açıklamasının ardından, Taliban hükümet güçlerine hızlı bir saldırı başlattı ve 15 Ağustos'ta savaşmadan Kabil'e girerken Cumhurbaşkanı Eşref Gani yüklü bir miktar parayla ülkeden kaçtı.

Batılı ülkeler vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmeye devam ediyor.