Taliban'ın iktidar olmasıyla Afganistan'da afyon üretimi daha da artabilir

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Afganistan'ın dünyanın en büyük yasa dışı afyon tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bazı ABD ve BM yetkilileri, Taliban'ın iktidara gelmesiyle ülkedeki yasa dışı afyon üretiminin daha da artacağından endişelendiklerini dile getirdi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) Kabil yöneticisi Cesar Gudes, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Taliban, Afgan afyon ticaretini temel gelir kaynağı olarak görüyor. Daha fazla üretim, uyuşturucuların daha ucuz ve cazip fiyata sahip olmasına ve her şeyden öte uyuşturucuya erişimin daha geniş çapta olmasına neden olur" dedi.

Gudes, "Taliban'ın Kabil'e girdiği bu anlar, yasa dışı grupların kendini konumlandırmaları için en iyi anlar" dedi.

Taliban, 2000 yılında afyon ticaretini uluslararası meşruiyet kazanmak amacıyla yasaklamış, ancak üreticilerin baskısı üzerine üretime yeniden izin vermişti.

UNODC'nin tahminlerine göre, yasa dışı küresel afyon ve eroin tedariğinin yüzde 80'i Afganistan'dan sağlanıyor.

ABD'li bir yetkili, ülkesinin Afganistan'daki yasa dışı uyuşturucu ticaretine yeterli tepki göstermediğini vurgulayarak, "Bunları kenardan izledik ve ne yazık ki Taliban'ın dünya genelinde en büyük gelirli terör örgütü olmasına izin verdik. ABD ve uluslararası ortakları, kenara çekilmeye ve afyon üretimine işaret etmemeye devam etti" dedi.

UNODC'nin verilerine göre, Afganistan'da afyon üretimi, son 4 yılın 3'ünde en yüksek seviyelere ulaştı. Ülkede Covid-19 pandemisine karşın afyon üretiminin yüzde 37 oranında artış gösterdiği bildirildi.

BM yetkilileri, Taliban'ın 2018 ila 2019 yıllarında uyuşturucu ticaretinden 400 milyon dolar kazandığını bildiriyor.